Суспільство

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, найактивніше росіяни атакували під Авдіївкою і Мар’їнкою

6 Лютого 2024 07:31
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війна
Воїни ЗСУ / Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак росіян, на Авдіївському — 45 атак, на Мар’їнському — 26.

Загалом військо РФ завдало  завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснило 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.


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