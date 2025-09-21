Протягом доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківщини

За його словами, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 7 БпЛА типу «Герань-2»; 1 fpv-дрон.

