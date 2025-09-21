        Суспільство

        Протягом доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківщини

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 08:55
        У Тимофіївці пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі / Фото Харківська ОВА
        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

        Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

        За його словами, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 7 БпЛА типу «Герань-2»; 1 fpv-дрон.

        За даними Синєгубова, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

        ▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка);

        ▪️у Куп’янському районі пошкоджено складське
        приміщення, насіння пшениці та соняшника (сел. Великий Бурлук);

        ▪️у Чугуївському районі пошкоджено непрацююче підприємство (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Білий Колодязь).


