Росія атакувала Київ ракетами і БпЛА: пошкоджені будинки, перебої з теплом і водою

У ніч на 24 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок удару загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражному кооперативі, а також загорівся бензовоз на парковці. Через вибухову хвилю вибиті вікна в багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі уламки безпілотника впали поблизу приватного медичного закладу, пошкодивши вікна будівлі, без загоряння. У Голосіївському районі через падіння уламків на територію нежитлової забудови сталася пожежа, а за іншою адресою вибиті вікна в приватному будинку. У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

У ДСНС уточнили, що в Голосіївському районі зруйновано верхній поверх кондитерської фабрики — там загинула жінка, ще двоє людей отримали травми, також пошкоджено приватний житловий будинок. У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежу в гаражному кооперативі та займання бензовоза з витоком пального, постраждала одна людина. У Дарницькому районі зафіксовані руйнування та пожежа в незаселеній багатоповерхівці, яку вже ліквідовано.

За даними міської влади, на лівому березі столиці після атаки виникли перебої з тепло- та водопостачанням.