Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень, найгарячише на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракетами морського базування “Калібр” та 10 іранських ударних дронів типу “Shahed-131/136”.
Як йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ, всього протягом доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України – на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Бударки і Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області; Карповичі, Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка, Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка – Донецької.
- На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ягідного та Берхівки. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Левадногт, Краматорська, Костянтинівки і Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке, Південне на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Авдіївки та Новобахмутівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар, Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Ольгівське, Малинівка, Залізничне, Єгорівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Омельник, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Новоіванівка, Степове, Жереб’янки, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Ольгівка, Козацьке, Миколаївка, Новосілка, Тягинка, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.
Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.