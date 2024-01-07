Політика

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

7 Січня 2024 19:08
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генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.


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