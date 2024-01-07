Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.

нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області.

Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.