Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
- На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.