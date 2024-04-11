Протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, – Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
- На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, двічі атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.