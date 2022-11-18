Суспільство

Проти Терехова порушили справу через використання російської мови

18 Листопада 2022 21:58
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мова, терехов

Щодо мера Харкова відкрито провадження через використання російської мови, тепер Ігорю Терехову загрожує штраф. Про це повідомила у Telegram громадська ініціатива “Мова Харків”, передає Укрінформ.

“Наша активістка Маргарита Федоренко отримала відповідь від Уповноваженого із захисту державної мови. На Терехова було відкрито провадження, щодо порушення закону про мову. Міський голова Харкова продовжує вести свої офіційні сторінки в соціальних мережах російською. За систематичні порушення йому доведеться сплатити штраф”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованим листом, “представником Уповноваженого із захисту державної мови повідомлено Харківського міського голову Ігоря Терехова про дату та місце розгляду матеріалів щодо встановлення наявності у його діях ознак складу адміністративних правопорушень за частинами першою, другою статті 188-52 КУпАП” (Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної). “Так, ми знаємо що сума штрафу незначна (від 3400 до 6800 грн). Тому ми продовжуємо тиснути та вимагати дотримання закону”, – зазначили активісти.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення Ігор Терехов украй рідко говорив українською мовою. В останні два тижні Харківський міський голова під час включень у телемарафон “Єдині новини” коментарі дає українською, також державною мовою (з деякими русизмами та іншими помилками) він провів останню сесію міськради, яка відбулася 17 листопада в дистанційному режимі.

Новини в його Телеграм-каналі публікуються російською.


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