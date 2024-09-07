Спорт

Проти Албанії Україна зіграє без Довбика і Мудрика
7 Вересня 2024 11:08
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Збірна України готується до старту Ліги націй / Фото Ukrainian Association of Football

Стала відома заявка збірної України на матч 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, із тих футболістів, які зараз перебувають у розташуванні “синьо-жовтих”, до заявки не потрапив вінгер “Челсі” Михайло Мудрик.

За інформацією ЗМІ, Михайло пропустить гру через невелике пошкодження. Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста та поберегти його до наступного матчу проти Чехії, який заплановано на вівторок, 10 вересня.

Зазначимо, що для української збірної це вже третя втрата перед поєдинком з албанцями. Раніше табір “синьо-жовтих” через травми залишили форвард Артем Довбик і захисник Денис Попов.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступатиме у Дивізіоні B. Окрім Албанії, суперниками українців у групі будуть Чехія та Грузія.


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