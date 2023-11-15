Проректорка Львівської політехніки заявила, що підстав для звільнення Фаріон зараз немає

У Національному університеті Львівська політехніка заявили, що підстав для звільнення їхньої викладачки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон немає. Про це повідомляє Суспільне Львів.

Проректорка зі стратегічного розвитку університету Лілія Жук сказала, що в Політехніці створили робочу групу, яка має зробити висновок після аналізу та вивчення «моральних та етичних аспектів ситуації».

«Є чітко визначені підстави для того, щоб відсторонити від обов’язків або розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав немає», — заявила вона.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи Олега Давидчака, рішення про звільнення потрібно ухвалювати виважено, «оскільки це доля викладача».

Укрінформ із посиланням на слова Давидчака пише, що комісія збереться на засідання 23 листопада за участю викладачів і студентів.