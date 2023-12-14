Суспільство

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено

14 Грудня 2023 09:27
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Словаччина, кордон

Словацька сторона з 19:30 13 грудня частково відновила операції з пропуску вантажних автомобілів на в’їзд на свою територію, повідомила Держприкордонслужба України в четвер.

“Станом на 6:00 у пункті пропуску “Ужгород” на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 із них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні”, – зазначає відомство.

Держприкордонслужба нагадує, що попередньо повідомлялося, що на в’їзд до Словаччини прийматимуть по два автомобілі на годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокувала рух вантажівок через єдиний на кордоні з Україною прикордонний пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке – Ужгород” із 15:00 11 грудня.

За даними системи “єЧерга”, на в’їзд до Словаччини очікує 1181 вантажний автомобіль.


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