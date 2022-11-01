Політика

Пропагандисти атакували ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

1 Листопада 2022 18:23
40
пропаганда

Розпочалася нова хвиля інформаційної атаки на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні Сили України, повідомляє Міноборони України.

“Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова інформаційно-психологічна операція ворога (іпсо), а саме шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується Збройними Силами України.

Ця іпсо розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних.

Щоб припинити підхоплення дезінформації ворога вітчизняними інформаційними ресурсами Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано. У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу.

Міністерство оборони України усвідомлює, що інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни. Водночас, оборонне відомство констатує, що ця іпсо ворога є провальною”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Листопада 2022 18:58
11

Близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України значно пошкоджено – Зеленський

1 Листопада 2022 19:48
1

Цього року Україна отримала від Заходу на оборону 41 млрд. євро
1 Листопада 2022 19:26
4

У Києві готові розгорнути 1000 пунктів обігріву
1 Листопада 2022 18:44
33

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до Скадовська – Генштаб
1 Листопада 2022 17:51
12

В ООН підтвердили загибель 6430 мирних жителів у війні Росії в Україні

Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

усі думки