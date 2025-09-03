Пропаганда РФ провалилася: ЗСУ ліквідували окупантів у Купʼянську та затрофеїли російський триколор

Українські захисники спростували фейк російського генштабу про нібито успіхи окупантів у Купʼянську. Ворожа група, яка знімала постановочні кадри з російським прапором, була знищена, а триколор став трофеєм Сил оборони.

Про це повідомили в 10 армійському корпусі ЗСУ.

На підтвердження фейкових успіхів у Куп’янську росіяни опублікували кадри, на яких їхні військові, переодягнені у цивільний одяг, позують на вулиці українського міста зі своїм триколором.

Сили оборони повідомили про ліквідацію російської ДРГ та оприлюднили кадри операції. Після знищення окупантів українські військові затрофеїли російський прапор.

“На Куп’янському напрямку противник намагався висвітлити свої “успіхи” через постановочні пропагандистські матеріали. Для цього ворог навіть вдавався до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у Купʼянську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами», — розповіли українські бійці.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 3 вересня на Куп’янському напрямку окупанти тричі здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.