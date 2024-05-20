Кримінал

Прокурор МКС вимагає ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАС

20 Травня 2024 14:50
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ізраїль
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан / Фото: МКС

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан подав клопотання про ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта та трьох посадовців ХАМАС.

Про це йдеться в його заяві.

Звинувачення проти Нетаньягу та Галланта включають “винищення, голод як метод ведення війни, включаючи відмову в постачанні гуманітарної допомоги, навмисний напад на громадянське населення в ході конфлікту”.

За даними розслідування, лідери ХАМАС Ях’ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії несуть відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на території Ізраїлю та Держави Палестина (в секторі Газа) як мінімум з 7 жовтня 2023 року. Мова про винищення, вбивства, захоплення заручників, сексуалізоване насильство, катування, жорстоке поводження з полоненими.

Тепер колегія суддів МКС розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт.


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