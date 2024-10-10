Прокуратура проситиме відправити під варту Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю Офісу генпрокурора Надію Максимець.

Максимець додала, що прокурор подасть клопотання до Печерського райсуду “сьогодні-завтра”.

21 вересня Гнезділов зазначив, що рішення самовільно залишити службу він ухвалив після п’яти років служби в Збройних Силах України. Він акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов’язаних українців.

Згодом у 56 ОМПБр, де служить Гнезділов, призначено службове розслідування та заявили, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення.