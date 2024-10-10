Кримінал

Прокуратура проситиме відправити під варту Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
10 Жовтня 2024 14:48
читать на русском →
армія, прокуратура
Військовослужбовець 56 ОМБ Сергій Гнезділов / Фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю Офісу генпрокурора Надію Максимець.

Максимець додала, що прокурор подасть клопотання до Печерського райсуду “сьогодні-завтра”.

21 вересня Гнезділов зазначив, що рішення самовільно залишити службу він ухвалив після п’яти років служби в Збройних Силах України. Він акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов’язаних українців.

Згодом у 56 ОМПБр, де служить Гнезділов, призначено службове розслідування та заявили, що військовий вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Жовтня 2024 15:21

Росія обманом вербує африканок для виробництва “шахедів”, – AP
10 Жовтня 2024 14:53

Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у Силах оборони України
10 Жовтня 2024 14:25

У РФ розбився військовий літак Як-130
10 Жовтня 2024 13:46

Мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою у польській Медиці: є загиблі
10 Жовтня 2024 12:38

Сили оборони повідомили про знищення 41 ворожого ударного дрона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки