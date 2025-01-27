Кримінал

Прокуратура оскаржить вирок у справі ексголови Броварської РДА
27 Січня 2025 21:40
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Голова Броварської РВА Майбоженко Володимир / Скриншот з відео
Голова Броварської РВА Майбоженко Володимир / Скриншот з відео

Київська обласна прокуратура подасть апеляцію на вирок у справі про ДТП за участі колишнього голови Броварської РДА Володимира Майбоженка.

Про це повідомили на сторінці прокуратури у Facebook.

У відомстві вважають, що укладення угоди про примирення в таких справах суперечить суспільним інтересам та вимогам Кримінального кодексу. Також суд відмовив прокурору у дослідженні матеріалів, які, за даними правоохоронців, вказують на відсутність пом’якшувальних обставин.

Прокурор також висловив сумніви щодо неупередженості суду та подавав клопотання про відвід судді, однак це клопотання було відхилено.

Нагадаємо, суд затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими. Майбоженка оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили права керувати автомобілем на три роки. Його автомобіль Volvo, що зберігався на штрафмайданчику, також було повернуто.


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