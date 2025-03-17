Пройшов випробовування на три тисячі км: Зеленський про новий український дрон

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне випробування вітчизняного далекобійного дрона з радіусом дії три тисячі кілометрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 17 березня.

Президент також зазначив, що Україна продовжує розвивати виробництво таких засобів для зміцнення національної безпеки.

“Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави”, – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив про успішне застосування українських ракет «Довгий Нептун» і наголосив на необхідності нарощування виробництва як ракет, так і безпілотників.

“Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає”, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що оборонне виробництво України разом із партнерськими інвестиціями, зокрема в Європі, є ключем до нової архітектури безпеки на континенті.