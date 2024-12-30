Суспільство

Прогноз погоди на Новий рік: тепла та суха погода 
30 Грудня 2024 13:29
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Новорічна ніч в Україні буде відносно теплою та без опадів. У західних і південних регіонах можливий туман вночі та вранці 31 грудня.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Останній день року принесе помірно теплу погоду: вночі від +2° до -3°, вдень температура підніметься до 0-5° тепла. У південних областях, Криму та Прикарпатті буде ще тепліше – від 7° до 12°. Очікується західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві 31 грудня температура вночі триматиметься близько нуля, а вдень повітря прогріється до 2-4° тепла. Опадів не передбачається.

Перший день 2025 року також буде сухим. На півдні країни можливий ранковий туман. Температура повітря 1 січня становитиме від +4° до -1° вночі, лише в Карпатському регіоні очікується до 5° морозу. Денна температура підніметься до 4-9° тепла, а на Прикарпатті та півдні – до 7-12°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці 1 січня буде тепло: вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° вище нуля.

Цікаво, що за історичними спостереженнями Центральної геофізичної обсерваторії, температурний рекорд 31 грудня в Києві було встановлено 1925 року – +8,2°, а найхолодніша ніч була зафіксована 1895 року з температурою -30°.


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