Економіка

Профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт про підвищення податків
29 Серпня 2024 16:50
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закон, податок, рада
Ілюстративне фото / Pixabay

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики с підтримав оновлену версію урядового закону про підвищення податків.

Про це повідомив заступник голови профільного комітету, депутат Ярослав Железняк.

Доопрацьована законодавча ініціатива передбачає:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%;
  • встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи;
  • встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

Документ також визначає, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня того року, у якому буде припинено воєнний стан. Крім цього пропонується встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Водночас у законопроєкті залишили щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.

До того ж він передбачає щомісячне подання звітності про податки на доходи фізичних осіб — це необхідно для економічного бронювання. Железняк підкреслив, що в комітеті була “тяжка дискусія” щодо вилучення норми про податок 50% на надприбуток банків. Депутати її підтримували, однак проти виступили НБУ, Мінфін та МВФ. У результаті народні обранці домовились повернутися до цього у другому читанні.

Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе держбюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у наступному.


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Профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт про підвищення податків
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