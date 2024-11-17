Продовжують надходити дані щодо наслідків масованого удару по Україні

Сьогодні збройні сили росії завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже 3 місяці тому. Для атаки мирних українських міст, противник застосував близько 120 ракет різних типів і під сотню безпілотників.

Під ударом опинилася практично вся територія України.

Миколаїв

Загинули та постраждали цивільні, у тому числі травмувались діти.

Внаслідок влучань російських безпілотників двоє жінок загинули, ще семеро місцевих жителів отримали поранення, серед яких двоє неповнолітніх.

Зазнали пошкоджень приватні будинки, торгівельний центр, приміщення підприємства, автомобілі. Виникло декілька пожеж.

Львівщина

Унаслідок російської атаки 1 людина загинула та 2 отримали травми

В одному з районів області зафіксованого руйнування та загоряння гаражів. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Київ

Унаслідок ворожої атаки сталось загоряння покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку у Печерському районі столиці.

До медиків за допомогою звернулось двоє жінок, наразі їхньому життю нічого не загрожує, вони перебувають у лікарні.

Також падіння уламків зафіксовано у Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

Київщина

Одна людина постраждала, пошкоджені будинки та автомобілі.

Жінці надано необхідну допомогу. Від госпіталізації потерпіла відмовилася.

Поліцейські зафіксували пошкодження 21 приватного будинку, п’яти господарчих споруд, гаражів, автомобілів та адміністративної будівлі.

Дніпропетровщина

У місті Дніпро внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримав 42-річний чоловік.

Руйнувань зазнали фасади та вікна багатоповерхівок, навчального закладу, пошкоджено автомобіль.

Поряд з місцем обстрілу розгорнуто мобільний штаб поліції – правоохоронці приймають заяви від постраждалих.

Прикарпаття

Вранці ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури, спричинивши пожежу. Постраждалих немає.

Полтавщина

У Кременчуцькому районі ліквідовано пожежу п’яти легкових автомобілів. Займання сталося через падіння уламків ворожої ракети.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Одещина

Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.

За попередньою інформацією, постраждав один підліток.

Психологиня ДСНС надавала допомогу місцевим мешканцям. Рятувальники також знайшли загубленого собаку та передали його власникам.