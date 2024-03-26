Продовжуємо перезавантаження системи управління державою: Зеленський прокоментував звільнення Данілова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої укази щодо зміни секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Як зазанчив Зеленський у традиційному вечірньому відеозвернені, Данілов буде переведений на інший напрямок.

“Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок – про це пізніше”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що на посаду секретаря РНБО було призначено Олександра Литвиненка. На думку президента, він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони.

“Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід”, – сказав Зеленський.