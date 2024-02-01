Суспільство

Процес ухвалення законопроєкту про мобілізацію не буде швидким, очікується багато правок

1 Лютого 2024 16:07
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мобілізація
Воїни ЗСУ / Фото Getty Images

Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко, окрім пропозицій від профільного комітету очікується велика кількість правок нардепів.

Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, документ буде внесено до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті.

Він зазначив, що тут є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовуватимуть у комітеті перед першим читанням, або його рекомендуватимуть ухвалити у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі “суперечливі норми”.

“Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту”, — сказав Чернєв.


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