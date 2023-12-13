Суспільство

Проблема з автопілотом: Tesla планує відкликати 2 мільйони авто

13 Грудня 2023 20:54
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авто

Компанія Tesla відкличе близько 2 мільйонів електромобілів через проблеми з безпекою, пов’язані з системою автопілота.

Про це пише ABCNews із посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Система автопілота компанії може наражати водіїв на більший ризик аварії в певних ситуаціях, пояснили в NHTSA.

Для усунення проблеми Tesla дистанційно оновить програмне забезпечення електромобілів у лютому наступного року.

NHTSA виявила дефект безпеки, пов’язаний з потенційним зловживанням водіями системою автопілота Tesla, заявив представник агентства, зазначивши, що відкликання є наслідком розслідування щодо системи автопілота, яке тривало понад два роки.

У рамках цього розслідування агентство проаналізувало 956 аварій, в яких ймовірно використовувався автопілот, а потім зосередилося на вужчому наборі з 322 аварій, пов’язаних з автопілотом, включаючи лобові зіткнення і зіткнення через потенційне ненавмисне відключення системи.

За словами регулятора, у певних обставинах при включеному автопілоті, коли водій не готовий втручатися в керування у разі потреби або не може розпізнати, чи працює система Autosteer, може зрости ризик аварії. 

Відкликання стосується деяких моделей Tesla, вироблених із 2012 року – йдеться про моделі Model 3, Model S, Model X і Model Y.


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