Політика

Президенту Бразилії знадобилась трепанація черепа після падіння у ванній
10 Грудня 2024 11:06
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бразилія
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва / Фото: Facebook / Lula

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лулу да Сілва був терміново госпіталізований і переніс операцію з видалення гематоми після виявлення крововиливу.

Як повідомляє бразильське видання Metrópoles, Лула звернувся до лікарів через сильний головний біль. Результати дослідження показали, що крововилив стався після падіння, яке сталося ще 19 листопада.

Операція пройшла успішно, і наразі президент перебуває в реанімації, де його стан стабільний і він “почувається добре”.

У листопаді повідомлялося, що Лула отримав рвану рану на потилиці через падіння у ванній. Тоді він був обстежений, йому наклали п’ять швів.

Через травму він був змушений скасувати поїздку до росії на саміт БРІКС


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