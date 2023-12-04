Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідає сектор Гази

Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич Еггер у понеділок, 4 грудня, має прибути до Єгипту і Сектору Гази для переговорів про надання представникам Червоного Хреста доступу до заручників, вивезених з Ізраїлю 7 жовтня і утримуваних ХАМАСом.

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ.

Як пише видання, організація зазнала жорсткої критики в Ізраїлі та за кордоном за те, що не зробила більше для того, щоб домогтися доступу до заручників, щоб перевірити їхній стан здоров’я, доставити медикаменти і сприяти спілкуванню з сім’ями, як це передбачено її мандатом.

Ізраїль заявив, що візити Червоного Хреста до решти заручників були умовою перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом минулого тижня, яке тривало сім днів і призвело до звільнення понад 100 заручників, переважно ізраїльських жінок і дітей.

Два тижні тому Сполярич зустрілася в Катарі для переговорів із лідером Хамасу Ісмаїлом Ханієй. Пізніше її офіс заявив, що МКЧХ “наполегливо закликав до негайного звільнення заручників”.

“МКЧХ наполягає на тому, щоб нашим командам було дозволено відвідати заручників, щоб перевірити їхній добробут і доставити медикаменти, і щоб заручники могли спілкуватися зі своїми сім’ями. Мають бути досягнуті домовленості, які дозволять МКЧХ безпечно виконувати цю роботу. МКЧХ не може пробитися туди, де утримуються заручники, і ми не знаємо, де вони перебувають”, — заявили в її офісі.

У середині листопада вона зустрілася з членами сімей заручників, а також з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном і міністром охорони здоров’я Уріелем Менахемом Бусо в Женеві.

“Сім’ї заручників переживають неймовірно болісний час, і я хочу підкреслити, як важко ми відстоюємо інтереси їхніх близьких.Для мене це є ключовим пріоритетом, і я знаю, який величезний біль переживають сім’ї”, — сказала Сполярич.