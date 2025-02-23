Політика

Президент Євроради збирає позачерговий саміт
23 Лютого 2025 20:17
Президент Європейської ради Антоніу Кошта і Президент України Володимир Зеленський під час безпекової конференції у Мюнхені. 14 лютого 2025 / Фото António Costa @eucopresident
Президент Європейської ради Антоніу Кошта і Президент України Володимир Зеленський під час безпекової конференції у Мюнхені. 14 лютого 2025 / Фото António Costa @eucopresident

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на четвер, 6 березня.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», – написав Кошта.

Він також додав, що продовжуватиме працювати разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«І всі держави-члени мають бути готові приймати рішення 6 березня», – зазначив Кошта.


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