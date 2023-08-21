Суспільство

Президент України з дружиною зустрілись з королевою Данії

21 Серпня 2023 17:00
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данія, зеленська, зеленський

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська сьогодні 21 серпня зустрілися з королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини — кронпринцом Фредеріком та кронпринцесою Мері.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас. Цінуємо особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні”, — написав він.

Також президент подякував данському народу, уряду й парламенту за гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

В Офісі президента додали, що глава держави запросив кронпринца Фредеріка й кронпринцесу Мері підтримати інвестиційні та гуманітарні проєкти, які спільно реалізують Україна й Данія.


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