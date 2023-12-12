Президент України у Сенаті наголосив на важливості збереження американської підтримки

Президент Володимир Зеленський у Сенаті США розповів про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження американської підтримки.

Про це Зеленський написав у Фейсбуці.

“Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію”, – зазначив Зеленський.

За його словами, він розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Також відповів на запитання.

“Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей”, – наголосив Зеленський.

Як повідомляє сайт Президента, Зеленський поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу.

Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Як зазначив Зеленський, захист українських міст надзвичайно важливий для повернення людей, зростання економіки та якнайшвидшого досягнення економічної незалежності. Глава держави зауважив, що навіть в умовах війни цього року українська економіка зросла на 5%.

Відповідаючи на запитання сенаторів, Президент розповів про захист створеного Україною альтернативного «зернового коридору» від спроб Росії зірвати цивільне судноплавство та зростання обсягів перевезень.

Зеленський акцентував, що Україна виконала всі свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.

Глава держави наголосив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над суттєвим посиленням антикорупційної інфраструктури.