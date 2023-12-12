Політика

Президент України прибув до Конгресу США

12 Грудня 2023 18:32
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зеленський, сша

Президент України Володимир Зеленський прибув до американського Конгресу, де заплановані його зустрічі із сенаторами й конгресменами головного законодавчого органу США.

Про це повідомляє Укрінформ.

Главу Української держави зустріли партійні лідери Сенату демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл. Після цього мала розпочатися закрита зустріч Президента України з членами верхньої палати американського Конгресу.

У Капітолії також очікуються зустрічі Володимира Зеленського із керівництвом Палати представників.

Крім того, у вівторок Президент Зеленський має провести переговори з Президентом США Джо Байденом у Білому домі, після чого запланована спільна пресконференція обох лідерів.


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