Президент України прибув до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський прибув до американського Конгресу, де заплановані його зустрічі із сенаторами й конгресменами головного законодавчого органу США.

Про це повідомляє Укрінформ.

Главу Української держави зустріли партійні лідери Сенату демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл. Після цього мала розпочатися закрита зустріч Президента України з членами верхньої палати американського Конгресу.

У Капітолії також очікуються зустрічі Володимира Зеленського із керівництвом Палати представників.

Крім того, у вівторок Президент Зеленський має провести переговори з Президентом США Джо Байденом у Білому домі, після чого запланована спільна пресконференція обох лідерів.