Президент США достроково проголосував на президентських виборах 

У понеділок, 28 жовтня Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.

Про це повідомляє CBS News.

Байден віддав свій голос у штаті Делавер, де провів вихідні перед поверненням до Білого дому. Підходячи до виборчої дільниці, він звернувся до оточуючих словами: “Ходімо голосувати” та привітався з виборцями разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер.

CNN зазначає, що Байден, як і решта виборців, кілька хвилин стояв у черзі, перш ніж зайти всередину для голосування. На запитання про те, чи був для нього цей момент гірким, Байден відповів, що це було “солодко”.