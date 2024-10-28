Політика

Президент США достроково проголосував на президентських виборах 
28 Жовтня 2024 19:02
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байден, вибори, сша
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 28 жовтня Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах у країні.

Про це повідомляє CBS News.

Байден віддав свій голос у штаті Делавер, де провів вихідні перед поверненням до Білого дому. Підходячи до виборчої дільниці, він звернувся до оточуючих словами: “Ходімо голосувати” та привітався з виборцями разом із конгресменкою Лізою Блант Рочестер.

CNN зазначає, що Байден, як і решта виборців, кілька хвилин стояв у черзі, перш ніж зайти всередину для голосування. На запитання про те, чи був для нього цей момент гірким, Байден відповів, що це було “солодко”.


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