Політика

Президент Румунії “рішуче засудив” падіння “шахеда” на території країни

9 Вересня 2023 18:49
читать на русском →
бпла, румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив удар російського дрона по території країни після того, як армія виявила нові елементи російського БПЛА. Про це він розповів на прес-конференції, пише HotNews.ro.

“Я твердо засуджую неодноразові атаки Росії на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці атаки, абсолютно невиправдані, порушують норми міжнародного права, будучи військовими злочинами”, – заявив президент Клаус Йоганніс.

Це сталося одразу після оголошення оборонними структурами Румунії про те, що військові знайшли нові фрагменти російського безпілотника в іншому місці, приблизно в 2,5 км від села Плауру.

“Ідентифікація румунською владою нових фрагментів безпілотника поблизу кордону з Україною свідчить про абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору. Румунія, держава-союзник НАТО, має реальні ризики для безпеки громадян у цьому регіоні. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений нападами Росії на українські порти на Дунаї”, – сказав Йоганніс.

Президент додав, що мав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої поінформував його про нові події. Генсек підтвердив повну солідарність з Румунією та запевнив, що “Північноатлантичний альянс і союзники повністю об’єднані з Румунією”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 18:59

Сили оборони мають успіх біля Роботиного та Кліщіївки – Генштаб
9 Вересня 2023 17:43

МЗС України відреагувало на спільну декларацію G20
9 Вересня 2023 16:55

У Марокко кількість жертв перевищила 1000
9 Вересня 2023 15:48

G20 опублікувала декларацію лідерів
9 Вересня 2023 13:40

Учасники саміту G20 погодили “українську частину” підсумкової декларації
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки