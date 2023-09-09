Президент Румунії “рішуче засудив” падіння “шахеда” на території країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив удар російського дрона по території країни після того, як армія виявила нові елементи російського БПЛА. Про це він розповів на прес-конференції, пише HotNews.ro.

“Я твердо засуджую неодноразові атаки Росії на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці атаки, абсолютно невиправдані, порушують норми міжнародного права, будучи військовими злочинами”, – заявив президент Клаус Йоганніс.

Це сталося одразу після оголошення оборонними структурами Румунії про те, що військові знайшли нові фрагменти російського безпілотника в іншому місці, приблизно в 2,5 км від села Плауру.

“Ідентифікація румунською владою нових фрагментів безпілотника поблизу кордону з Україною свідчить про абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору. Румунія, держава-союзник НАТО, має реальні ризики для безпеки громадян у цьому регіоні. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений нападами Росії на українські порти на Дунаї”, – сказав Йоганніс.

Президент додав, що мав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої поінформував його про нові події. Генсек підтвердив повну солідарність з Румунією та запевнив, що “Північноатлантичний альянс і союзники повністю об’єднані з Румунією”.