Політика

Президент Румунії Йоганніс подав у відставку
10 Лютого 2025 16:37
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Президент Румунії Клаус Йоганніс / Фото: Inquam Photos
Президент Румунії Клаус Йоганніс / Фото: Inquam Photos

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що 12 лютого піде у відставку, щоб уникнути політичної кризи в країні.

Про це повідомляє Digi24.

Він виступив із заявою напередодні запланованого на 11 лютого обговорення парламентом ініціативи опозиції щодо його відсторонення.

За словами Йоганніса, цей крок був би “марним та шкідливим”, адже його мандат і так завершується. Він наголосив, що ніколи не порушував конституцію, а процедура відсторонення завдала б країні тривалих і негативних наслідків як всередині держави, так і на міжнародній арені.

Мандат Йоганніса формально завершився 21 грудня після скасування результатів президентських виборів через російське втручання. Відтоді він продовжує виконувати обов’язки, доки не буде обрано нового главу держави.

Нові вибори президента Румунії мають відбутися 4 травня.


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