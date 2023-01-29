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Президент провів засідання Ставки

29 Січня 2023 19:52
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Було заслухано доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Також було розглянуто інформацію від розвідки про ймовірні дії ворога на найближчий період, повідомляє сайт президента.

Учасники засідання обговорили забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. А ще приділили увагу виробництву, постачанню та ремонту озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб сил оборони України. Крім того, члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

У засіданні взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,  Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі військ та оперативних напрямків. Також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.


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