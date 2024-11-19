Політика

Президент презентував у Верховній Раді план стійкості
19 Листопада 2024 13:55
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Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план стійкості, спрямований на внутрішнє посилення країни. 

Спершу про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, потім відео виступу опублікував Офіс президента. 

План розроблятимуть у співпраці з правозахисниками, медійниками, бізнесом і представниками громадянського суспільства. Презентація відбулася в межах щорічного звернення президента і включає 10 ключових пунктів:

  1. Єдність – Зеленський наголосив, що деякі політики спекулюють на темі виборів, заявивши, що виборів до завершення війни не буде. Спочатку має бути досягнуто справедливий мир, а тоді проведені справедливі вибори. Президент попередив про небезпеку внутрішніх розбіжностей, що шкодять державі.
  2. Фронт – у планах обрання військового омбудсмена, якому довірятимуть військові. Також розглядають поширення функціоналу “Армія+” на інші складові Сил оборони та впровадження електронних рапортів на переведення. Анонсовано новий тип контрактів для громадян, що не досягли мобілізаційного віку, але бажають захищати країну.
  3. Зброя – Зеленський зазначив, що дрони компенсують нестачу артилерії, і Україна планує значне розширення їх виробництва. У 2024 році буде виготовлено як мінімум 30 000 далекобійних дронів і 3 000 крилатих ракет. Держава також розпочала виробництво “довгих Нептунів”.
  4. Гроші – акцент на розробку цього пункту за участю бізнесу. Основна увага приділятиметься локалізації витрат, щоб ресурси спрямовувалися на українське виробництво.
  5. Енергетика – пріоритетом стане атомна генерація. Деталі залишаються закритими для публіки.
  6. Безпека – заходи включають як посилення державного кордону, так і безпеку на місцевому рівні, зокрема встановлення металошукачів на входах до шкіл і державних установ.
  7. Громади – акцент на підтримку прифронтових територій та тих, що приймають внутрішньо переміщених осіб.
  8. Людський капітал – передбачено введення інституту множинного громадянства і перезапуск дипломатичної служби.
  9. Культура – планується створення “культурного Рамштайну” для розвитку українського культурного простору.
  10. Політика героїв – інтеграція ветеранів у держслужбу, створення реабілітаційних відділень у громадах із 2025 року, спеціальна оплата для сімейних лікарів, програма навчання і підтримки ветеранів та їхніх сімей, зокрема будівництво 80 ветеранських просторів і забезпечення житлом.

За словами Ярослава Железняка, детальніше план буде представлено у грудні.


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