Президент презентував у Верховній Раді план стійкості

Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план стійкості, спрямований на внутрішнє посилення країни.

Спершу про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, потім відео виступу опублікував Офіс президента.

План розроблятимуть у співпраці з правозахисниками, медійниками, бізнесом і представниками громадянського суспільства. Презентація відбулася в межах щорічного звернення президента і включає 10 ключових пунктів:

Єдність – Зеленський наголосив, що деякі політики спекулюють на темі виборів, заявивши, що виборів до завершення війни не буде. Спочатку має бути досягнуто справедливий мир, а тоді проведені справедливі вибори. Президент попередив про небезпеку внутрішніх розбіжностей, що шкодять державі. Фронт – у планах обрання військового омбудсмена, якому довірятимуть військові. Також розглядають поширення функціоналу “Армія+” на інші складові Сил оборони та впровадження електронних рапортів на переведення. Анонсовано новий тип контрактів для громадян, що не досягли мобілізаційного віку, але бажають захищати країну. Зброя – Зеленський зазначив, що дрони компенсують нестачу артилерії, і Україна планує значне розширення їх виробництва. У 2024 році буде виготовлено як мінімум 30 000 далекобійних дронів і 3 000 крилатих ракет. Держава також розпочала виробництво “довгих Нептунів”. Гроші – акцент на розробку цього пункту за участю бізнесу. Основна увага приділятиметься локалізації витрат, щоб ресурси спрямовувалися на українське виробництво. Енергетика – пріоритетом стане атомна генерація. Деталі залишаються закритими для публіки. Безпека – заходи включають як посилення державного кордону, так і безпеку на місцевому рівні, зокрема встановлення металошукачів на входах до шкіл і державних установ. Громади – акцент на підтримку прифронтових територій та тих, що приймають внутрішньо переміщених осіб. Людський капітал – передбачено введення інституту множинного громадянства і перезапуск дипломатичної служби. Культура – планується створення “культурного Рамштайну” для розвитку українського культурного простору. Політика героїв – інтеграція ветеранів у держслужбу, створення реабілітаційних відділень у громадах із 2025 року, спеціальна оплата для сімейних лікарів, програма навчання і підтримки ветеранів та їхніх сімей, зокрема будівництво 80 ветеранських просторів і забезпечення житлом.

За словами Ярослава Железняка, детальніше план буде представлено у грудні.