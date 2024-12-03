Політика

Президент Південної Кореї пообіцяв скасувати воєнний стан
3 Грудня 2024 22:02
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Воєнний стан у Південній Кореї буде скасовано на найближчому засіданні кабінету міністрів. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

У зверненні до громадян президент сказав, що приймає вимогу Національних зборів, які ухвалили резолюцію про скасування воєнного стану.

“Ми виведемо війська і негайно ухвалимо на засіданні Кабінету міністрів звернення Національної асамблеї та скасуємо воєнний стан”, — сказав Юн Сук Йоль.

Президент також закликав опозиційні партії “припинити обурливі дії, які паралізують роботу країни”.


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