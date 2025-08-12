        Суспільство

        Президент озвучив орієнтовні втрати України на війні за добу

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 21:50
        Автівка Сил оборони України у Костянтинівці / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
        Президент Володимир Зеленський назвав орієнтовні втрати України у війні. За словами президента, за 11 серпня українська армія зазнала 340 втрат: 18 військових загинули, 243 поранені, 79 вважаються зниклими безвісти.

        Про це президент розповів на зустрічі з журналістами, пише “Укрінформ”.

        Водночас, за даними глави держави, російські втрати утричі більші й становлять 968 осіб: 531 убитий, 428 поранених та 9 полонених.

        Зеленський зазначив, що співвідношення чисельності особового складу на користь РФ складає 1 до 3, а в артилерії — 1 до 2,4. При цьому в FPV-дронах Україна має перевагу у 1,4 раза.

        За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 серпня, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 065 220 військових. Також знищено 11 098 танків, 31 406 артилерійських систем, 421 літак та 340 гелікоптерів.


