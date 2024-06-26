Президент офіційно представив нового командувача Об’єднаних сил Гнатова

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині, під час якої представив новопризначеного командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

«Розумію, що це одна з найвідповідальніших місій, напевно, одна з найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше – це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу», – сказав Зеленський.

Президент заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Сирський доповів про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі й Херсонщині. Поінформував про перебіг комплектування бригад, динаміку надходження боєприпасів та їх витрати.

Про добудову ліній оборони розповів Філашкін. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%. Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. Тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів і підготовка до нового навчального року, який у цьому регіоні відбуватиметься в онлайн-режимі.

За підсумками наради Президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.