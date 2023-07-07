Президент Литви заявив про можливість накладання вето на текст декларації саміту НАТО 

Президент Гітанас Науседа не виключає можливості накладення вето на текст декларації Вільнюського саміту НАТО.
Про це повідомляє Delfi.
За словами Науседи, він накладе вето на текст декларації, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам Литви.
“Я нікому не обіцяв, що буду поводитися згідно зі встановленими правилами хорошого тону. Іноді етикет потрібно порушувати, але для цього має бути серйозна причина”, – зазначив литовський президент.
Він наголосив, що “йдеться про дуже серйозні речі”, оскільки є питання, пов’язані із безпекою Литви.
“І якщо якісь речі будуть розходитися з інтересами нашої безпеки, то навіть той факт, що ми є організаторами заходу, не позбавляє нас права порушувати це питання набагато гостріше”, – додав Науседа.