Президент Китаю візьме участь у саміті БРІКС у ПАР 

Очільник Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС і відвідає Південно-Африканську Республіку 21-24 серпня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайське МЗС.

Саміт відбудеться наступного тижня в Йоганнесбурзі.

Очікується, що глави Китаю, Росії, Бразилії, Індії та Південної Африки обговорюватимуть, як перетворити ці країни на геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу, пише агентство.

Журналісти вказують, що важливою темою стане розширення блоку, оскільки останнім часом близько 40 країн офіційно чи неофіційно виявили інтерес приєднання до БРІКС. Серед них Саудівська Аравія, Аргентина та Єгипет.

Як зазначає Reuters, Пекін заявив, що вітає однодумців, які приєднаються, розширення підтримує й РФ, а от Бразилія чинить опір, побоюючись, що блок може послабити свій авторитет, Індія — вагається.

Президент Росії Володимир Путін, якому загрожує арешт у зв’язку з воєнними злочинами в Україні, не буде особисто присутнім, а приєднається онлайн.