Політика

Президент країни-агресора зустрівся з прем’єром Угорщини

17 Жовтня 2023 18:18
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путін, орбан

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вівторок зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним перед форумом «Один пояс, один шлях» у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Орбан заявив у коментарі російському телебаченню, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ та намагається врятувати двосторонні контакти.

Водночас Путін висловив задоволення розвитком російсько-угорських відносин.

«Попри те, що в сучасних геополітичних умовах можливості для підтримки контактів і розвитку відносин дуже обмежені, з усім тим, те, що наші відносини із багатьма європейськими країнами зберігаються і розвиваються, може принести лише задоволення. Одною з таких країн є Угорщина», – сказав Путін угорському прем’єру.

Представники двох країн зустрілися в урядовому гостьовому будинку, у якому зупинявся Путін перед початком міжнародного форуму. Хто саме ініціював зустріч політиків, залишається невідомим.

Керівник пресслужби Орбана Берталан Хавасі повідомив, що під час розмови Орбана із Путіним обговорювалися поставки газу та нафти, а також питання ядерної енергетики, оскільки за контрактом 2014 року «Росатом» будує АЕС в Угорщині.

Орбан заявив, що для Європи, включаючи Угорщину, вкрай важливо припинити санкції проти Росії та бойові дії в Україні, а також зупинити потік біженців, зазначив Хавасі.


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