Політика

Президент Білорусі звільнив з посад послів в Україні та Естонії

19 Жовтня 2023 19:34
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лукашенко, посол

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади надзвичайного та повноважного посла РБ в Україні та В’ячеслава Качанова з посади надзвичайного та повноважного посла РБ в Естонії.

Відповідні укази Олександр Лукашенко підписав 19 жовтня, повідомляє пресслужба президента Білорусі.

За даними білоруського видання “Зеркало”, Ігор Сокол очолював диппредставництво Білорусі в Україні з 13 червня 2016 року. Він та інші білоруські дипломати залишили Україну у березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення Росії.


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