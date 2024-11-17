Політика

“Президент Абхазії” увімкнув задню – він заявив, що залишається на своїй посаді
17 Листопада 2024 13:14
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Абхазія
Протестувальники в Сухумі зірвали і викинули на смітник табличку з ім'ям президента Абхазії Аслана Бжанія / Фото з соцмереж

Аслан Бжанія, який називає себе «президентом Абхазії», заявив російському держагентству ТАСС, що залишається «обраним президентом». За його словами, владі невизнаної республіки не вдалося знайти компроміс з опозицією ні з яких питань.

«Моя позиція незмінна, я зробив заяву, сьогодні її повторив. Це позиція президента, уряду, влади Республіки Абхазія, і вона матиме незмінний характер», – сказав Бжанія.

16 листопада Бжанія на тлі протестів заявив, що готовий піти у відставку за умови, що протестувальники залишать урядові будівлі. Водночас Бжанія наголосив, що в разі відставки збирається знову балотуватися на пост «президента» на наступних виборах.

Акції протесту в Абхазії тривають. Удень 17 листопада протестувальники знесли загородження навколо урядових будівель у Сухумі.

Протести в Абхазії почалися через наміри парламенту схвалити нову інвестиційну угоду з Росією. Протестувальники вважають, що вона дасть російським бізнесменам несправедливі преференції. Пізніше опозиція стала вимагати і відставки Аслана Бжанії. При цьому протестувальники наголошують, що, як і влада, підтримують добрі відносини з Москвою.

15 листопада протестувальники увірвалися в будівлю парламенту, між учасниками акції протесту і поліцією сталися сутички, в яких постраждали близько півтора десятка людей.


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