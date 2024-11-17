“Президент Абхазії” увімкнув задню – він заявив, що залишається на своїй посаді

Аслан Бжанія, який називає себе «президентом Абхазії», заявив російському держагентству ТАСС, що залишається «обраним президентом». За його словами, владі невизнаної республіки не вдалося знайти компроміс з опозицією ні з яких питань.

«Моя позиція незмінна, я зробив заяву, сьогодні її повторив. Це позиція президента, уряду, влади Республіки Абхазія, і вона матиме незмінний характер», – сказав Бжанія.

16 листопада Бжанія на тлі протестів заявив, що готовий піти у відставку за умови, що протестувальники залишать урядові будівлі. Водночас Бжанія наголосив, що в разі відставки збирається знову балотуватися на пост «президента» на наступних виборах.

Акції протесту в Абхазії тривають. Удень 17 листопада протестувальники знесли загородження навколо урядових будівель у Сухумі.

Протести в Абхазії почалися через наміри парламенту схвалити нову інвестиційну угоду з Росією. Протестувальники вважають, що вона дасть російським бізнесменам несправедливі преференції. Пізніше опозиція стала вимагати і відставки Аслана Бжанії. При цьому протестувальники наголошують, що, як і влада, підтримують добрі відносини з Москвою.

15 листопада протестувальники увірвалися в будівлю парламенту, між учасниками акції протесту і поліцією сталися сутички, в яких постраждали близько півтора десятка людей.