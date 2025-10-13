        Політика

        Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прибула до Києва

        Сергій Бордовський
        13 Жовтня 2025 10:59
        Андрій Сибіга зустрічає в Києві Каю Каллас / Фото: Kaja Kallas/X
        Андрій Сибіга зустрічає в Києві Каю Каллас / Фото: Kaja Kallas/X

        Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сьогодні прибула до Києва. Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Х.

        «Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Я сьогодні в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини», — написала Каллас.

        Очікується, що під час візиту естонська делегація обговорить із українським керівництвом поглиблення оборонної співпраці, підтримку енергетичної інфраструктури та подальші кроки у притягненні РФ до відповідальності за злочини проти України.

