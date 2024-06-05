Прем’єр Словаччини Фіцо зробив першу заяву після замаху

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 5 червня, вперше виступив з заявою після замаху 15 травня.

Фіцо розповів, що в нього стріляв “активіст словацької опозиції”, й нині він перебуває на домашньому лікуванні й додав, що зможе повернутися до роботи на “рубежі червня-липня”.

Прем’єр також підкреслив, що не “відчуває ненависті” до чоловіка, який в нього стріляв.

“Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене”, – сказав він.