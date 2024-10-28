Суспільство

Прем’єр Словаччини Фіцо заявив про другу спробу замаху 
28 Жовтня 2024 17:19
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фіцо
Роберт Фіцо / suspilne

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про другу спробу замаху на його життя, що нібито сталася 6 жовтня 2024 року. За словами прем’єра, у підозрюваного був виявлений заряджений пістолет. 

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Standard.

Інцидент, як стверджує Фіцо, стався в місті Дуклі під час святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції часів Другої світової війни. На заході були присутні члени уряду, депутати парламенту, а також президент Словаччини Петер Пеллегріні.

“Ми затримали агресивну людину, яка, як відомо, ненавидить мене за мої погляди щодо України. Він мав при собі зброю, але, на щастя, не потрапив у зону, де перебували ми, політики, а пройшов у зону для глядачів. Там його зупинили на рамці металошукача, і було виявлено, що він мав повністю заряджений пістолет”, — зазначив Фіцо.


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