Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва. Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.
Візит польського прем’єра був анонсований ще раніше, однак не було відомо остаточної дати. Сьогодні Туск має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським і своїм колегою — прем’єром України Денисом Шмигалем.
Це перший візит Туска в Україну з початку повномасштабного вторгнення.
🇵🇱 🇺🇦 Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024