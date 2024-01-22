Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва. Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

Візит польського прем’єра був анонсований ще раніше, однак не було відомо остаточної дати. Сьогодні Туск має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським і своїм колегою — прем’єром України Денисом Шмигалем.

Це перший візит Туска в Україну з початку повномасштабного вторгнення.