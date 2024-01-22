Політика

Прем’єр Польщі Туск прибув з візитом до Києва

22 Січня 2024 09:33
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польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва. Про це інформує Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

Візит польського прем’єра був анонсований ще раніше, однак не було відомо остаточної дати. Сьогодні Туск має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським і своїм колегою — прем’єром України Денисом Шмигалем. 

Це перший візит Туска в Україну з початку повномасштабного вторгнення.


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