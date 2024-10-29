Прем’єр Норвегії заявив про плани збільшити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Рейк’явіку оголосив про намір збільшити обсяги допомоги Україні.

За інформацією, опублікованою на сайті Президента України, основною темою переговорів стали питання підтримки України в сферах оборони, дипломатії та фінансів. Прем’єр-міністр Норвегії зазначив, що в парламенті наразі розглядається угода про надання допомоги Україні до 2030 року.

“Як я вчора казав, ми маємо проект угоди, що передбачає підтримку України до 2030 року”, – підкреслив Стьоре. Він додав, що згідно з попередньою програмою, розрахованою до 2027 року, Норвегія щорічно виділяла Україні $1,5 мільярда, а в рамках нової ініціативи ця сума планується до збільшення.

Під час бесіди також обговорювалася оборонна співпраця з іншими країнами-партнерами та стратегія безпеки, зокрема в контексті НАТО та Плану перемоги. Ключовими питаннями були потреби України, зокрема укріплення протиповітряної оборони та розширення дальнобійних можливостей. Обговорювалися також зусилля на рівні команд для збільшення виробництва військових засобів, зокрема систем ППО.

Особливу увагу було приділено переміщенню північнокорейських військових до зони бойових дій, і сторони погодилися, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.