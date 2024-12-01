Прем’єр-міністр Грузії відкинув звинувачення США щодо насильства проти протестувальників

Зіткнувшись із засудженням з боку Сполучених Штатів і зневагою з боку власного президента, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе в неділю похвалив поліцію за розгін протестувальників, які, за його словами, діяли за іноземним замовленням з метою підриву держави, передає Reuters.

Грузія, країна з населенням 3,7 мільйона чоловік, яка колись входила до складу Радянського Союзу, занурилася в кризу після того, як правляча партія «Грузинська мрія» заявила, що припиняє переговори про вступ до Європейського Союзу на наступні чотири роки.

ЄС і США стурбовані тим, що вони вважають відходом Грузії від прозахідного шляху і поверненням на орбіту Росії. Протягом останніх трьох ночей у столиці Грузії Тбілісі відбуваються великі антиурядові протести, а поліція застосовує водомети і сльозогінний газ проти натовпу.

На ніч у неділю в Тбілісі заплановані нові акції протесту, а місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстрації відбуваються в містах по всій країні.

Російський офіційний представник з питань безпеки Дмитро Медведєв заявив у неділю, що в Грузії відбувається спроба революції. Колишній російський президент написав у Telegram, що Грузія «стрімко рухається українським шляхом, у темну прірву. Зазвичай такі речі закінчуються дуже погано».

Медведєв, якого колись вважали реформатором-модернізатором, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перетворився на агресивного яструба, який часто звертається з грізними попередженнями до Києва та його західних прихильників.

Кремль досі не прокоментував останні події в Грузії, але вже давно звинувачує Захід у розпалюванні революцій у пострадянських країнах, які Москва досі вважає частиною своєї сфери впливу.

Прем’єр-міністр Грузії Кобахідзе відкинув критику з боку США, які засудили застосування «надмірної сили» проти демонстрантів.

«Незважаючи на найжорстокіше систематичне насильство, застосоване вчора групами насильства та їхніми іноземними інструкторами, поліція діяла за вищими стандартами, ніж американська та європейська, і успішно захистила державу від чергової спроби порушення конституційного ладу», – заявив він на прес-конференції, не надавши доказів іноземного втручання.

Кобахідзе також знизав плечима заяву Вашингтона в суботу про те, що він призупиняє стратегічне партнерство з Грузією. Він сказав, що це «тимчасовий захід», і Грузія поговорить з новою адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа, коли вона вступить на посаду в січні.

Поглиблюючи конституційну кризу в країні, президент Саломе Зурабішвілі – критик уряду і рішучий прихильник членства Грузії в ЄС – заявила в суботу, що вона відмовиться піти у відставку, коли закінчиться її термін повноважень в кінці цього місяця.

Зурабішвілі заявила, що залишиться на посаді, оскільки новий парламент, обраний у жовтні на виборах, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані, є нелегітимним і не має повноважень призначити її наступника.

Кобахідзе сказав, що розуміє «емоційний стан» Зурабішвілі.

«Але, звичайно, 29 грудня вона повинна буде покинути свою резиденцію і передати цю будівлю законно обраному президенту», – сказав він.

Партія «Грузинська мрія» висунула кандидатом у президенти Міхеїла Кавелашвілі, колишню футбольну зірку, відомого своїми жорсткими антизахідними заявами. Глава держави буде обраний 14 грудня колегією виборців, що складається з членів парламенту і представників місцевих органів влади.

Протягом більшої частини періоду після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Грузія сильно схилялася до Заходу і намагалася послабити вплив Росії, якій вона програла коротку війну в 2008 році. Їй було обіцяно членство в НАТО, а минулого року вона стала офіційним кандидатом на вступ до ЄС.

Але внутрішні опоненти і західні уряди занепокоєні тим, що, на їхню думку, уряд «Грузинської мрії» демонструє дедалі більш авторитарні і проросійські тенденції.

У червні він прийняв закон, що зобов’язує неурядові організації реєструватися як “іноземні агенти”, якщо вони отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону. У вересні парламент схвалив закон, що обмежує права ЛГБТ.

Уряд заявляє, що діє, щоб захистити країну від іноземного втручання і уникнути долі України, яка може бути втягнута в нову війну з Росією.

Новий глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас висловила в неділю солідарність з демонстрантами.

«Ми підтримуємо грузинський народ і його вибір на користь європейського майбутнього», – написала вона в соціальній мережі X.

«Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС і відступ країни від демократії. Це матиме прямі наслідки з боку ЄС».