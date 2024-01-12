Прем’єр Британії виступив у Верховній Раді

Премʼєр-міністр Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді, голова парламенту Руслан Стефанчук назвав цю промову історичною.

Відповідний допис опублікований на сторінці глави українського парламенту у Фейсбуці.

“Історичний момент. Історичний виступ у стінах Українського парламенту Премʼєр-міністра Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунака”, – зазначив Стефанчук.

Він подякував “за важливі меседжі, які сьогодні почули з трибуни” та процитував кілька з них на своїй сторінці.

Зокрема, Стефанчук виокремив слова Премʼєр-міністра Великої Британії та Північної Ірландії про те, що “Україна не здасться, й Сполучене Королівство ніколи не відступить”.

Також Голова ВР процитував слова Сунака про військову допомогу Україні за останні два роки на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів та новий оборонний пакет допомоги вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, який “включатиме більше засобів протиповітряної оборони, більше протитанкового озброєння, більше ракет дальнього радіусу дії, тисячі набоїв та артилерійських снарядів і навчання для тисяч солдатів”.