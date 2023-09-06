Представники Київгазу пояснили припинення газопостачання у 70 будинків столиці

АТ “Київгаз” стверджує, що розподіл газу в майже 70 будинках столиці було припинено у зв’язку з аварійними ситуаціями, оскільки управителі будинків не забезпечили технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Про повідомила пресслужба компанії.

“Розподіл газу до будинків припинявся у зв’язку з аварійними ситуаціями. У разі отримання заявки на Аварійну службу “104”, АТ “Київгаз” зобов’язаний здійснити заходи, передбачені Правилами безпеки систем газопостачання (ПБСГ) для ліквідації та локалізації аварійної ситуації, зокрема припинення газопостачання багатоквартирному будинку, окремому стояку чи квартирі”, – пояснюють в компанії.

Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, пуск газу до внутрішньобудинкових систем газопостачання можливий лише у випадку забезпечення їх технічного обслуговування. Стан цієї системи – відповідальність балансоутримувача.

А Оператор ГРМ (“Київгаз”) не має права починати роботи із пуску газу у разі, якщо балансоутримувач не забезпечує технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, оскільки це може призвести до повторної аварійної ситуації.

Що стосується ситуації з укладанням договорів на техобслуговування з кожним окремим споживачем, у “Київгазі” повідомили, що станом на 5 вересня:

НКРЕКП не затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та не встановила граничні рівні вартості на послуги;

Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та не встановила граничні рівні вартості на послуги; Міністерство енергетики не затвердило Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку.

“Це робить неможливим приєднання до зазначеного у матеріалі редакції договору (договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж – ред.)”, – зазначили в “Київгазі”.

У компанії наголосили, що переважна частина договорів, які укладають Оператори ГРМ зі споживачами, стосується технічного обслуговування внутрішнього газопроводу та газового обладнання (плита/колонка/котел), встановленого в квартирі споживача, а не технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Приклади договорів договорів технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які розміщені на сайтах Операторів ГРМ, підлягають обов’язковому підписанню зі сторони власника (балансоутримувача) і не передбачають автоматичного приєднання споживачів до таких договорів, як про це заявляють кияни.

К “Київгазі” додали, що не є постачальниками газу та не є монополістами на ринку обслуговування мереж, а тому кияни можуть укладати відповідні договори з іншими компаніями.