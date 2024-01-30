Представники Ізраїлю, США, Катару та Єгипту домовились про звільнення заручників ХАМАС

Учасники переговорів з Ізраїлю, США, Катару та Єгипту узгодили план звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Про це повідомляє Sky News.

“Учора учасники переговорів з Ізраїлю, США, Єгипту та Катару узгодили план звільнення решти американських та ізраїльських заручників утримуваних у Газі”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями ізраїльських офіційних осіб вважають, у Газі все ще утримують 136 заручників, хоча представники ХАМАС раніше стверджували, що деякі з цих людей вже мертві.

Згідно з домовленістю, погодженою у столиці Франції, передбачається поетапне звільнення заручників, що супроводжуватиметься паузами у бойових діях та доставкою гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Палестинські в’язні, яких утримує Ізраїль, швидше за все, будуть звільнені в обмін на заручників.

Представники ХАМАС повторили свою позицію вчора пізно ввечері, що не звільнять заручників, доки не буде дотримано повне та постійне припинення вогню, від чого Ізраїль категорично відмовився.